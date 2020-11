Diosdado Cabello: El que no vota, no come

A pocos días de las elecciones parlamentarias , este lunes el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, advirtió a la población con el objetivo de que concurran a las urnas para participar de los comicios que no cuentan con el reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional.

“El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”, sostuvo el dirigente chavista, durante un acto de campaña del Gran Polo Patriótico en el estado Bolívar.

Cabello también dijo «El pueblo de Bolívar se levanta como siempre, Bolívar el 6D sale a votar (…) no nos dejamos imponer absolutamente nada, somos rebeldes, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y profundamente chavistas, por (Hugo) Chávez, (Simón) Bolívar y Darío, vamos a la calle, a la batalla y a la victoria este 6 de diciembre».

Cactus24/30-11-2020