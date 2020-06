Este martes el ministro de Finanzas de Portugal Mário Centeno dimitió de su puesto, liberando así la presidencia del Eurogrupo que ejercía desde diciembre de 2017, según la agencia AFP.

«El presidente de la República Marcelo Rebelo de Sousa acepta la renuncia de Mário Centeno», anunció la presidencia en un comunicado, precisando que el secretario de Estado João Leão lo sustituirá el lunes.

Centeno precisó en Twitter que continuará como jefe del Eurogrupo hasta el 13 de julio, cuando expiraba su mandato, y que el jueves, en una reunión de este organismo, activará el proceso de sucesión.

La ministra española de Economía, Nadia Calviño, así como sus pares de Finanzas de Luxemburgo, Pierre Gramegna, e Irlanda, Paschal Donohoe, están en las quinielas para presidir el Eurogrupo, según varias fuentes.

My tenure as Eurogroup President will end on 13 July 2020. On Thursday, I will inform my Eurogroup colleagues of my decision not to seek a second mandate, as by 15 June I will step down as finance minister of Portugal. pic.twitter.com/UZ3IU4EmYB

— Mário Centeno (@mariofcenteno) June 9, 2020