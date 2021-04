La compañía Digitel aumentó en el mes de abril sus tarifas de los planes de telefonía móvil, tras haber incrementado en febrero de este año, los costos de los servicios.

Blom

La empresa solo cuenta con tres planes para su activación: Radicall Plus, el más básico, Plan Inteligente Plus 500 MB y Plan Inteligente plus 1.1 GB.

De acuerdo a su página web, el Plan Inteligente Plus 1.1GB que costaba Bs. 1.238.599,86, pasó a valer Bs. 1.745.300,00, según reseña el portal Banca y Negocios.

No obstante, el Plan Inteligente Plus 500MB que valía Bs.549.999,79, ahora cuesta Bs. 775.000,00. El Plan Radicall Plus que tenía un precio de Bs. 249.999,72, pasó a costar Bs. 500.000,00

Usuarios de la compañía denunciaron el alto costo del gigabyte de datos extra, al valer supuestamente Bs. 1.700.000.

Ante eso, Digitel no ha realizado ningún anuncio al respecto.

Cactus24 (08-04-2021)