El periodista Diego Kapeky dio la noticia de su regreso a la pantalla venezolana tras haber renunciado hace unos meses al mismo programa. Además, reconoció que sus acciones no fueron las más acertadas y mostró agradecimiento por la oportunidad que le brindan de nuevo.

A través de su cuenta de Instagram, el venezolano comunicó que regresará al programa matutino Portada’s, tras haber renunciado al mismo en el mes de marzo de este año. Con varias imágenes de su estadía en el magazine y un extenso mensaje de gratitud, expresó:

Blom

“Gracias a Dios las puertas que yo mismo cerré, siempre se mantuvieron abiertas y a pesar de haberse abierto otras también, mi compromiso, lealtad y futuro sigue en Venevisión y en Portada’s, porque a pesar de haberme ido, nunca me fui, porque las circunstancias hicieron que así fuera”, dice en el texto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Kapeky (@diegokapeky)

También destacó su sentir al momento de la partida física de su excompañero del espacio Dave Capella, quien debido a complicaciones de salud por el COVID-19 falleció a finales de marzo, luego que Kapeky abandonó el show.

“Me sumió en una profunda tristeza y me unió aún más en el dolor a un equipo de producción, compañeros y técnicos, quienes en su gran mayoría no entendieron mi decisión y así me lo hicieron saber, pero haber participado en el homenaje que se le rindió a Dave, me dio una lección y di cuenta que estaba y estuve equivocado”, se sinceró.

Cabe recordar que, el 12 de marzo Diego informó su decisión de irse con un comunicado en la misma red social, luego de cuatro años de ardua labor en el segmento televisivo que se transmite por el canal de La Colina. Días después publicó su inicio en el canal de la bolita roja, pero finalmente regresó a Venevisión.

Cactus24 (11-05-2021)