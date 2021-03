Asimismo, Valenzuela indicó que Gómez ahora deberá someterse a un tratamiento psicológico por tres años.

«Como resultado de eso ha obtenido su libertad condicional por tres años donde también se va a tener que someter a un tratamiento psicológico por tres años y cumplir con todas las condiciones que el juez ha impuesto», dijo la cantante, quien aseguró que acatará la decisión del juez.

«Esto ya es un tema que el juez ha decidido y yo tengo que acatar. Sí me parece importante porque a partir de hoy nadie puede poner en tela de juicio lo que yo denuncié porque ya él lo aceptó», aseveró la expareja del actor.

Por otra parte, la cantante indicó que la próxima semana Eleazar Gómez explicará su versión de los hechos.

«Con esto ya puedo tener mi vida tranquila y continuar con mi vida. Ahora lo único que les voy a comentar es que la otra semana él mismo dará una conferencia de prensa y les va a explicar las cosas», dijo Stephanie Valenzuela.

En noviembre de 2020, Stephanie Valenzuela narró en el programa Ventaneando cómo fue parte de su relación con Eleazar Gómez y qué la motivó a realizar la denuncia, según reseña el Diario Las Americas.

«Si estoy cumpliendo con mi deber de denunciar, es precisamente porque ya hubieron chicas que fueron maltratadas anteriormente por la misma persona que en su momento no hablaron o una que habló públicamente y la tacharon de oportunista. Por eso, las otras dos no hablaron», acotó la cantante peruana.

«Yo creo que tengo que romper con este ciclo, tengo que llenarme de valentía. No importa lo que piense la gente, no importa. A mí me da mucha pena conocerlos a ustedes a través de este problema. A mí me hubiese encantado llegar de otra manera. De hecho, teníamos muchos planes con Eleazar de lanzar música, de mil cosas… pero todo se ha visto frustrado y me da mucha vergüenza tener que llegar a través de esto», expresó Valenzuela.

Cactus24/26-03-2021