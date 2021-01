Detenida en Bahamas venezolana que reportó secuestro

Las autoridades de Bimini (Bahamas) iniciaron una investigación sobre las acusaciones penales hechas por Jennys Meizas, en contra de un «residente extranjero», esto tras el presunto secuestro de la venezolana denunció el 21 de enero.

El periodista bahameño Jared Higgs informó a través de su cuenta en Twitter que autoridades locales detuvieron a dos mujeres venezolanas y a un hombre, entre ellas Jennys Meizas, quien realizó una llamada desde un resort de la isla. Meizas alertó en un video subido a Periscope que se hallaba secuestrada en la localidad de Bimini, cerca de un reconocido hotel, y temía por su vida.

Officers from the Criminal Investigation Department have travelled to Bimini to investigate an incident where a Venezuelan woman made a distress call from a resort on that island. Two Venezuelan women and a Mexican man are in custody.

— Jared Higgs (@JHiggslive) January 22, 2021