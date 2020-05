El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos federales contra Adel El Zabayar, exdiputado venezolano por el Partido Socialista Unido de Venezuela por participar en «tráfico de drogas, narcoterrorismo, el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos”, informó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Según la investigación contra El Zabayar se destacan el apoyo al denominado «Cártel de los Soles y a organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Hezbolá y Hamás».

“Con los cargos presentados, El Zabayar se incluye en la lista negra de otros imputados a los cuales presentamos cargos hace dos meses, y si en algún momento es aprehendido, su condena podría ser cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos”, dijo el fiscal de Manhattan, Geoffrey S. Berman.

Por su parte, Adel El Zabayar reaccionó a través de su cuenta en Twitter y dijo sentirse «honrado» de que “los grandes enemigos de Venezuela y Siria estén inventando injurias».

El informe presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos describe que en 2014 El Zabayar habría participado en varias reuniones con Diosdado Cabello, en las que este último le habría ordenado que viajara a Medio Oriente.

La finalidad de este viaje, resalta el documento, sería “obtener armas y reclutar miembros de Hezbolá y Hamás para entrenarse en campos de entrenamiento clandestinos ubicados en Venezuela”.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sería “crear una gran célula terrorista capaz de atacar los intereses de EE.UU. en nombre del Cártel de los Soles”.

MIREN ESTO.

Former Member Of Venezuelan National Assembly Charged With Narco-Terrorism, Drug Trafficking, And Weapons Offenses.

Adel El Zabayar Allegedly Worked with the Former President of Venezuela Nicolás Maduro and Other Prominent Venezuelan Officials. https://t.co/qp9fRJ85YS

— Adel El Zabayar (@Zabayar) May 27, 2020