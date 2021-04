La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, planteó este jueves las cinco condiciones que deberá cumplir la administración de Nicolás Maduro para que sean levantadas las sanciones impuestas por Estado Unidos.

Chung respondió a través de la red social Twitter un mensaje en que el Canciller venezolano, Jorge Arreaza, acusó a Estados Unidos de generar sufrimiento a los venezolanos por las restricciones que se han aplicado a altos funcionarios del gobierno con la intención de forzar su salida del poder.

Arreaza citó que “Si en Estados Unidos están tan comprometidos a aliviar las dificultades liberen los recursos de Venezuela que mantienen secuestrados en la banca internacional y levanten las sanciones criminales que generan sufrimiento a todos los venezolanos en medio de una terrible pandemia mundial”.

La subsecretaria respondió al Canciller que si está interesado en que las sanciones se remuevan, le sugirió que en primer lugar, «permitir que en el país se desarrollen unas elecciones libres y justas, respetar los derechos humanos y la libertad de prensa, liberar a todos los presos políticos, cesar la persecución de la oposición y dejar el acoso de las organizaciones no gubernamentales».

Señor Arreaza, if you are truly interested in having sanctions removed, we suggest you:

✅Hold free and fair elections

✅Respect human rights and a free press

✅Release ALL 323 political prisoners

✅Stop persecuting the opposition

✅Stop harassing NGOs https://t.co/Bidk0GSroM

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) April 22, 2021