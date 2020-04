El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, William Anseume, se refirió en esta oportunidad al ingreso con armas y sin permiso alguno a la USB de agentes militares y de la Faes:

“La constitución es muy clara, como clara es su repetida violación flagrante por parte del régimen. Los recintos universitarios son inviolables. Las armas no son bienvenidas en ningún tiempo dentro de la universidad que es lugar de estudio y de trabajo, de investigación científica, de pensamiento mesurado. La alarma generada por el Coronavirus no puede ser patente de corso para que la Fuerza Armada o los cuerpos policiales del Estado destruyan los acuerdos constitucionales. Los agentes no pueden ingresar a la universidad sin permiso de las autoridades, sin una justificación, sin la ocurrencia de un delito”.

“Sabemos que han ingresado a la USB con armas largas. Sabemos que han apuntado deliberadamente al personal de seguridad. Sabemos perfectamente que se aprovechan de la situación generada por la pandemia para agredir el recinto, que es agredir a los universitarios, que es agredir a la universidad venezolana. Andan desmedidos en su accionar. Entendemos su nerviosismo ante la problemática causada por la enfermedad y provocada por ellos mismos. Pero tienen la obligación de respetar la universidad”.

“El rector Enrique Planchar se ha tratado de comunicar sin respuestas con el ministro. Claro, no hay explicaciones. No quieren darlas. Pero sus cargos públicos de ministros de educación universitaria y de defensa, de funcionarios públicos, los obligan a ello. Se creen todopoderosos. Pero hay límites que cumplir. Los derechos ciudadanos están establecidos no para voltear al momento de vulnerarlos sino para acatarlos”.

“Haremos la denuncia respectiva ante los organismos internacionales. Y al régimen le solicitamos más que respuestas ante acciones que evidentemente no las tienen, ponderación en sus dislocadas acciones que siguen causando trastornos en la.colectividad venezolana. Paciencia. Les toca. Ya los venezolanos la hemos tenido y bastante”.

