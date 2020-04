Denuncian abuso policial en Trujillo: Vecinos de la urbanización El Bosque en Valera

La denuncia fue realizada el día de hoy por temor a represarías, durante el martes, 7 de abril en la noche, una comisión de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Trujillo (Fapet), según los vecinos, golpeó a varias personas de un sector de la ciudad de Valera, para ocupar un apartamento fuera de la ley.

De acuerdo a las declaraciones un total de 36 policías, al mando de un comandante, irrumpieron en un edificio de la Urbanización El Bosque, y agredieron a niños, mujeres y hombres en el municipio San Rafael de Carvajal, en el estado Trujillo, solo para adueñarse de un apartamento.

Kenia Salazar, una de las agredidas, conversó con El Pitazo y contó lo sucedido a las 8:00 pm de ese día, cuando toda la región y el país se encontraban en sus casas cumpliendo con una cuarentena. La mujer detalló que sus amigos, dueños legítimos del apartamento, ubicado en la mencionado conjunto residencial, desde la mañana habían ocupado su inmueble, pues hace dos meses que se había vencido el contrato de sus inquilinos. Además, ellos tenían más de un mes sin quedarse en el lugar y sin pagar la cuota correspondiente al alquiler.

Los dueños los llamaron y les pidieron ir a buscar sus pertenencias en casa de un vecino, donde se las resguardaron. No obstante, los exinquilinos alegaron no tener tiempo. En la noche, la pareja apareció junto a una comisión al mando de Jaime Pérez, comandante de la estación 2.1 de Valera, y 36 efectivos armados para pedir a los propietarios dejar la casa.

“Ella me llama (la propietaria) y me dice: aquí está la policía, dicen que nos van a llevar presos. Están muy agresivos, son demasiados. Yo bajo de mi casa y cuando llego les pido que me muestren la orden de fiscalía. No soy abogada, pero sé las leyes y él (Pérez) me dice: ‘Yo no tengo una mierda’” relató Salazar.

En ese momento, comenzó un forcejeo y la golpearon. Otros vecinos se metieron y también los maltrataron. Incluso a una adolescente, a quien lanzaron por las escaleras, y una niña con síndrome de Down. Fueron minutos de terror: los uniformados dispararon al aire, robaron y destruyeron los celulares de quienes filmaban el incidente.

En total se llevaron presas a cinco personas, dos hombres y tres mujeres: Luis Parra, Luisa Verónica, Cristóbal Terán, Victoria Magnolfi y Kenia Salazar, los otros lograron huir. Los mantuvieron sin ver a sus familiares, comer o ir al baño, por dos días y medio, en la comandancia, ubicada en el sector Morón, del municipio Valera. En este lugar continuaron las humillaciones y Salazar, tuvo una complicación de su enfermedad.

“Las femeninas (mujeres policías) nos empezaron a golpear, nos gritaban que era adrenalina para ellas. El comandante nos daba golpes en la cara y nos escupía. Yo me limpiaba y me decía que no lo hiciera y me escupía de nuevo. Yo tengo una enfermedad crónica degenerativa intestinal y, de los golpes, se me inflamó el abdomen del tamaño de una barriga de nueve meses” contó Salazar, sin poder contener las lágrimas.

Cicpc colaboró

A las 11:00 pm los llevaron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicado en el sector Las Acacias, donde los detectives –aseguró Salazar– se dieron cuenta de la arbitrariedad y desestimaron los delitos. Los policías los acusaron de hurto y resistencia a la autoridad, entre otros crímenes. Todo con ayuda de la Fiscal del Ministerio Público, Dubeidy Valero.

En la audiencia de presentación, realizada el 10 de abril, los cinco detenidos, finalmente tuvieron acceso a abogados y la juez desestimó los delitos de la fiscalía. Salieron en libertad, pero con órdenes estrictas de no acercarse a la urbanización, donde los antiguos inquilinos, familiares del policía, tomaron posesión del inmueble.

“Queremos justicia, solo eso. Nosotros estamos dispuestos a denunciar y el lunes (13 de abril) vamos a la Fiscalía Novena, porque la niña, que fue lanzada por las escaleras, estuvo en observación por sus lesiones y maltrataron a una niña especial. Logramos salir, pero pasamos momentos muy duros, humillaciones. Estamos muy golpeados y queremos justicia”, sentenció la dama, quien actualmente está en recuperación de sus heridas físicas y emocionales.

Con información de El Pitazo

Cactus24//13-04-2020