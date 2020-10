Alexandra Gutiérrez es una joven caraqueña que ya hace casi cuatro años decidió salir de Venezuela, buscando nuevas oportunidades.

Con ese ímpetu llegó a Bogotá y el tiempo le demostró a ella y a su familia que era capaz de todo.

Con un gusto por el área de salud, concretamente la Odontología, carrera en la UCV que no logró culminar con un título dadas las dificultades económicas, ella apostó por nutrirse de otros saberes tanto en salud como su otra pasión : las redes sociales y la fotografía así como la planificación de eventos, actividad que jamás pensó ejercer.

Gutiérrez, afirmó a Venezolanos Que Inspiran de Cactus24Noticias que: “me ha tocado hacer de todo aquí en Bogotá”. He sido desde mesera -explica- hasta trabajadora en un jardín de Infancia.

«Un buen día me provocó prepararme unos rollos de canela que tanto me gustan. Y me dije a mi misma, yo no lo sé hacer, no soy amante de la cocina pero investigué y le pregunté a mis tías que son reposteras y los hice”.

A Alexandra le brillan los ojos cuando recuerda ese momento “hasta mi novio (con quien vive actualmente en la capital bogotana) me preguntó si yo realmente los hice”. De hecho, con una amplia sonrisa, agrega que ella, amante de las redes sociales, le tomó una foto a sus primeros rollos y la colgó en las stories de Instagram.

“En los primeros minutos -asegura-cinco personas me preguntaron directamente sí los vendía y yo contesté que sí”. Y así empezó este negocio, en medio de un gusto que yo quise darme, en medio de la nada”, agrega.

Alexandra nos asegura que desde ese momento tuvo que averiguar “en cuánto podía vender estas delicias” y nos enumeró lo que hizo para poner en marcha este negocio:

1) realizó un pequeño estudio de mercado

2) Elaboró el logo de la marca con la ayuda de Pinterest

3) Cotejó precios

4) Buscó cajasy/o envoltorios que le dieran ese toque personal de Alexandra a los rolls.

Esta emprendedora venezolana nos dice tajante que “nunca imaginó dedicarse a los dulces. No lo tenía contemplado”.

Hoy día no solo Deli Rollos ocupa el tiempo de Alexandra, también un programa en redes donde busca impulsar a otros que como ella ven en sus ideas, semillas de negocios y por si fuera poco también le gusta la alimentación sana y se forma como Coach en estas artes.

Pueden seguir a Alexandra Gutiérrez en sus cuentas de Instagram @deli.rolls @alexandraguv y @tallersaludable”

Mira la entrevista completa: