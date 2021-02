Daniela Alvarado ya tiene su «media naranja»

Al parecer la actriz Daniela Alvarado confirmó ayer 14-Feb «Día del Amor» su romance con el también actor venezolano José Manuel Suárez, quien muchos pensaban que era solo su amigo.

“En la risa contagiosa, en la mirada, en la respiración, en las mañanas y en las noches, en el tiempo vivido, en la manos, en el cuello, en el ritmo, en los silencios, en las equivocaciones, en lo que aún no he visto y en lo que sé me vas a enseñar. Allí me quiero quedar, allí quiero pasar mis días y mis noches, allí quiero viajar y conocer más del mundo, allí quiero flotar y volar hasta que simplemente seamos uno. Feliz Dia de San Valentín, José Manuel Suarez ❤”, escribió la famosa actriz venezolana.

Blom

Cactus24/15-02-2021