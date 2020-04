Daniela Alvarado le dice a sus seguidores que no es homosexual

Daniela Alvarado ratificó a sus seguidores que no es homosexual, luego que mantuviera una conversación con Vanessa Senior y en donde no dudó en defenderla de las personas que la atacaron luego de que colocara un post para anunciar este encuentro virtual.

“Vanessa es mi amiga y siempre la voy a defender”, dijo sin derecho a réplica la famosa artista a solo unos minutos del Live.

Blom

Según lo que dijo Danielita, muchas personas le escribieron para preguntarle por qué era amiga de Vanessa, dadas sus preferencias sexuales. Incluso, hubo quienes comentaron que la actriz también podría ser lesbiana.

Ante esto, Alvarado aclaró “en esto no puedo complacerlos, no soy gay, nunca he sido gay, no me gustan las mujeres”.

Luego dijo que estos comentarios le molestan puesto que siempre vienen por el hecho de que ella no pública una relación cada cierto tiempo diciéndole a todos “eres el amor de mi vida”, sino que le gusta más mantener su vida personal en intimidad.//Información de Gossipvzla.

Cactus24/23-04-2020