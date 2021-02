El cantante venezolano, José Luis Rodríguez, mejor conocido como “El Puma”, extendió su apoyo y admiración hacia el intérprete mexicano Vicente Fernández, quien durante las últimas semanas se ha enfrentado a una fuerte controversia por la publicación de una serie de videos en los que aparece tocando el busto de unas seguidoras.

“Me causa profunda decepción al ver como en días recientes algunos medios han tratado a mi gran amigo Vicente Fernández, llegando al punto de prácticamente la humillación. Es realmente doloroso. Vicente es un ser humano EXTRAORDINARIO, quienes lo conocemos de toda la vida podemos dar fe de ello”, escribió ‘El Puma’ en su cuenta oficial de Instagram.

“Vicente es México, el gran charro, la leyenda de la que todos los mexicanos y todos los hispanos nos sentimos orgullosos”, continuó el intérprete en sus redes sociales, donde también publicó un retrato de ambos cantantes abrazándose en el rancho “Los tres potrillos”, ubicado en Guadalajara, Jalisco.

“Mi querido Vicente, te quiero, y con este mismo sentimiento hay millones de personas que corean tus canciones, y celebran todo lo que has logrado. Te aseguro que de esta tormenta pasajera que busca opacarte, pronto saldrá la luz radiante, y tú estarás feliz con tu familia en tu rancho”, concluyó el venezolano, quien firmó el mensaje como amigo del cantante.

Las reacciones ante el mensaje de ‘El Puma’ han sido adversas. Algunos usuarios de la plataforma social señalaron que a pesar de la magnanimidad que retrata el cantante venezolano del intérprete mexicano, Vicente Fernández se equivocó al haber tocado inapropiadamente el pecho de algunas seguidoras.

“Hola, querido puma. Es tu amigo y es una buena persona, pero eso no le quita lo rabo verde”, “Puma, has perdido la perspectiva, no tapes el sol con un dedo!” y “Puma es posible que sea verdad que es tremenda persona como cantante lo es. Pero varias fotos lo comprometen. No se ven agradable a la vista la postura de sus manos en algunas damas”, son algunos de los comentarios que recibió la publicación del cantante.

Fue el pasado 25 de enero, que el cantante de “Estos celos” ofreció su versión de los hechos y enfrentó las acusaciones de un presunto acoso. En una entrevista concedida a la periodista Mara Patricia Castañeda, el cantante habló de lo ocurrido y rompió en llanto a causa de los ataques que presuntamente recibió por parte de distintos medios de comunicación.

“Yo vi la foto y efectivamente sí, yo puse mi mano. Primero en el estómago y dije ‘en el estómago se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice yo ‘así’, si algo tengo es respetar al público. Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice un… reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma… no sé”, dijo el cantante.