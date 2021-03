Comprar un pantalón o una camisa se ha convertido en un verdadero lujo para los paraguaneros.

La inflación y los bajos salarios que percibe gran parte de la población, hace cuesta arriba que un trabajador promedio pueda adquirir cualquier pieza de ropa.

Es por ello, que la mayoría prefiere «renovar» sus prendas ya usadas haciéndoles algunos arreglos para adaptarse a la moda.

El corte y costura siempre ha sido para los paraguaneros la opción más económica para la confección de ropa al gusto y estilo de la persona. Sin embargo, debido la hiperinflación la confección no es la opción para muchos pero sí los remiendos, aseguraron las profesionales de este arte textil.

«Ajuste de pantalones, blusas y vestidos son los arreglos más demandados», dijo Omaira Peña que tiene al menos 18 años cosiendo.

Detalla que dependiendo del remiendo de la prenda cobra a partir de 2 dólares.

Recordó la mujer que nunca le faltaba trabajo para confeccionar ropa: «hacia todo tipo de costura», indicó la modista de 50 años, que está consciente de la actual situación económica que atraviesa el país, debido a ello la confección ha disminuido en el ramo.

Norma Cuauro, costurera por 36 años, dijo a Cactus24 que en estos tiempos no vale la pena coser y cofeccionar prendas ya que el cliente no quiere pagar «lo que realmente cuesta confeccionar la pieza. No solo hacer la ropa, es la creatividad, el tiempo que una pasa pegada a la máquina. Y no se debe obviar el mantenimiento de la misma», señaló.

Indicó que los remiendos da «trabajo en los remates de la prenda» pero es una de las opciones que tiene la persona para arreglar a un bajo costo su ropa usada.

Explicó que un ruedo en pantalones tiene un costo de 2 dólares, pegar un cierre en 3 dólares, y los ajustes en pantalones, vestidos y faldas pueden variar su costo.

Las consultadas indicaron que el pago son aceptados en divisas, transferencias y pago móvil al valor del dólar del día.

Mantenimiento y respuestos se hacen en dólares

Las consultadas manifestaron que la revisión de una máquina de coser —depende de la marca y modelo— puede costar mínimo 5 dólares.

Dependiendo de la reparación, no supera los 20 dólares, señaló Flora Reyes, especialista en reparación de máquinas de coser.

Los insumos y respuestos también se cotizan en dólares: «Una correa de caucho en 3 dólares, bobinas en 2 dólares, sin contar los respuestos que pueden superar los 10 dólares», señalaron las consultadas.

Cactus24 (29-03-2021)