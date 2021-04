Agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. rescataron a dos niñas pequeñas de una «situación potencialmente mortal», cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, después que un grupo de ‘coyotes’ o tratantes de personas las dejaran caer desde una valla de cuatro metros de altura y las abandonaran al huir del lugar en plena noche.

Las menores fueron rescatadas el martes por la noche en la localidad de Santa Teresa (Nuevo México). Se trata de dos hermanas, ambas ecuatorianas, de tres y cinco años, reseña RT.

Un video publicado por Gloria Chávez, agente de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso, muestra a dos contrabandistas escalando la cerca y dejando caer a las niñas al suelo, antes de arrojar también lo que parecen ser algunas pertenencias personales.

A continuación se ve a los dos traficantes huir del lado sur de la valla. Chávez dijo que dejaron a las menores «a millas de la vivienda más cercana». Los agentes lograron rescatar a las pequeñas hermanas tras detectarlas mediante dispositivos tecnológicos de vigilancia.

«Estoy consternada por la forma en que anoche esos contrabandistas arrojaron brutalmente a niñas inocentes desde una barrera fronteriza de cuatro metros. Si no fuera por la vigilancia de nuestros agentes, que usan tecnología móvil, estas dos pequeñas hermanas habrían estado expuestas a los duros elementos del ambiente desértico durante horas», escribió Chávez.

La agente agregó que las autoridades estadounidenses están actualmente trabajando con sus «socios» en México para identificar a «esos despiadados traficantes de personas para hacerlos responsables con todo el peso de la ley».

Una vez rescatadas, las niñas fueron llevadas a la estación de la Patrulla Fronteriza en Santa Teresa, para una primera evaluación médica, y luego trasladadas a un hospital para una mayor observación. Actualmente se encuentran en detención temporal, mientras esperan su asignación al Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1

— Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021