El gobernador de Florida, Estados Unidos, Ron Desantis, dijo este jueves que a partir de abril próximo las vacunas en este estado podrían estar disponibles para la población en general, si es que, como se prevé, continúa el aumento del suministro de las dosis.

“Si las compuertas de suministro se abren realmente, podríamos estar en una posición en algún momento de abril en la que simplemente esté disponible y la gente pueda obtenerla”, dijo el republicano en una rueda de prensa.

El gobernador recordó que a partir del lunes los mayores de 60 años de edad podrán ser vacunados y que “relativamente pronto” la edad de vacunación se reducirá hasta los 55 años, tras lo cual podría ampliarse a la población en general.

Great announcement with @Walgreens in Jacksonville today to highlight the increase of stores offering the vaccine from 12 to 97 across 19 counties. More info here – https://t.co/OWtlT3mRX1 pic.twitter.com/ENtL7DQfz0

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 11, 2021