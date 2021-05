Este jueves, la Congresista de los Estados Unidos por el Distrito 23 de la Florida, Debbie Wasserman Schultz, criticó duramente a través de la red social Twitter, la designación de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela, que desde su apreciación esta “ampliamente condenado y lleno de compinches de Maduro”.

«El régimen de Maduro está tratando de aferrarse al poder con una institución ilegítima de su propia creación”, destacó.

La congresista estadounidense aseguró que el nuevo CNE fue elegido por el Gobierno de Nicolás Maduro para “sellar futuras tomas de poder y corromper aún más las instituciones que alguna vez fueron democráticas de Venezuela”.

Finalizó explicando que “Venezuela debe tener elecciones libres, justas, transparentes y multipartidistas”.

Today I released the following joint statement with @MarioDB as co-chairs of the Venezuela Democracy Caucus: (1/3)

picked to rubber stamp future power grabs and further corrupt Venezuela’s once democratic institutions. Venezuela must have free, fair, transparent, and multiparty elections.” #Venezuela @carlosvecchio (3/3)

— Rep. Debbie Wasserman Schultz (@RepDWStweets) May 6, 2021