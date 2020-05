Confirman que no habrá secuela para Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury se estrenó en octubre de 2018 pero sigue vigente entre los fanáticos de cine. El vocalista de Queen es un icono inmortal y su película biográfica un deleite para los fans que desde el principio tuvieron claro que sería una entrega para honrar su memoria y la de su mítica agrupación.

Tras el éxito de la película, muchos todavía se preguntan si Queen permitirá una segunda parte; Brian May aparece con nuevas declaraciones sobre lo que han pensado. Y la respuesta será decepcionante para los fans.

«No crean que no pensamos en eso. Lo hemos hablado. Básicamente creemos que no, por el momento, realmente no creemos que haya otra película allí», dijo May en una entrevista para Rolling Stone.

Blom

Bohemian Rhapsody culmina con el mítico concierto Live Aid de 1985 en donde Rami Malek y compañía nos ofrecen un espectáculo realmente sorprendente.

En meses anteriores aparecieron rumores sobre una continuación que hiciera énfasis en el declive de Freddie Mercury, quien para ese entonces ya se encontraba enfermo de VIH. Es probable que por respeto a su memoria la banda no quiera adaptar ésta complicada época.

Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury se convirtió en la biopic más exitosa de la historia, demostrando que el papel de Queen en el mundo de la música es inmortal e irreemplazable. Actualmente los miembros oficiales son Brian May y Roger Taylor, pero de vez en cuando hacen consultas financieras con John Deacon por obvias razones. Algunos fans deben sentirse decepcionados por no tener una secuela de la película, sobre todo con la increíble aceptación que tuvieron los actores entre el público.

Cactus24 (11-05-2020)