Concejal Mary Primera: resuelvo inconvenientes para entregar los combos alimenticios

La concejal de Carirubana que fue señalada de incumplir con la entrega de 2.434 combos alimenticios a los vecinos del eje Los Caciques-Puerta Maraven, salió al paso para informar que está resolviendo “inconvenientes internos” para proceder a entregar los rubros proteicos.

La edil Mary Primera dijo que como enlace atendió su eje pero los combos eran responsabilidad de “Somos Venezuela”, organización que en ese momento estaba atendiendo otras comunidades “decidí asumir para mi eje porque siempre está falta de proteínas, pero tuve inconvenientes internos con la adquisición y entrega del producto, y me tocó buscar otro proveedor para poder asumir el compromiso con las comunidades… y les he hablado para manifestarles que nosotros vamos a dar respuestas en los próximos días porque estamos para trabajar por la comunidad”.

“Se va a cumplir con la comunidad pero con retraso, porque es un compromiso, no me he negado a cumplir, lo que hice fue un enlace para darle opción la comunidad pero por la cuarentena han surgido inconvenientes, la gente está intranquila porque no tiene comida y necesita suplir esa necesidad, pero ya se está solventado el inconveniente”, reiteró Mary Primera.

CACTUS24 16-04-2020