Con qué fantasea Jennifer López

Jennifer López está en un gran momento profesional: causó furor su rol protagónico en la película «Estafadoras de Wall Street» y sigue avanzando a paso firme con su carrera musical, entre otros proyectos. Sin embargo, la artista sueña con otro tipo de vida, bastante alejando del propuesto por Hollywood.

«Me gustaría vivir en un lugar alejado, donde pueda hacer cosas cotidianas. Fantaseo con eso», le confesó a la revista Vanity Fair.

La actriz y cantante vive actualmente en una lujosa casa, viaja alrededor del mundo por trabajo, es una gran aficionada de moda y está comprometida con el ex beisbolista Alex Rodríguez. A su vez, es una madre de mellizos, y comparte la crianza de ellos con su ex esposo, Marc Antonthy.

«Muchos días todavía me sucede que no puedo creer las oportunidades que tuve. Hay recuerdos que hacen estallar mi corazón de emoción: la primera vez que me senté en el cine y me vi en la pantalla, miré a mi familia, y empecé a llorar», reveló conmovida. Además aseguró que la actuación es el verdadero «amor de su vida», incluso más que el canto y el baile.

Al ser consultada sobre cuáles son sus sueños a futuro, la artista respondió que fantasea con vivir una vida más tranquila. «Me encantaría vivir en otro lugar que no sea Estados Unidos, por ejemplo en un pequeño pueblo de Italia, o en Bali».

«Quisiera encontrar otra vida donde todo sea un poco más simple, poder andar en bicicleta, comprar pan y ponerlo en mi canasta; luego ir a casa y ponerle mermelada y simplemente comer. O sentarme en una mecedora con una linda vista de un olivo o un roble y simplemente oler», relató.