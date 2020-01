Aún la fanaticada de Kobe Bryant llora su lamentable desaparición física y la de su hija a pocos días de lo ocurrido, vuelve hacer noticias por parte de un pastor religioso ghanés Nigel Gaisie quien aseguró a medios internacionales que tiene el poder por medio de la misericordia de Dios de revivir al basquetbolista y a su hija Gianna.

Gaisie ofreció declaraciones al diario The Standard, afirmando que “El Señor me llevó al mundo de los espíritus y he visto caer a un gran hombre, al cual América llora. Luego, el Señor me dio instrucciones de anunciarle a la familia de este hombre, a la embajada estadounidense en Ghana y al mundo entero”, aseveró el religioso.

Además manifestó los planes de Dios son hacer que estas personalidades se reúnan nuevamente con sus familiares en este mundo terrenal, para ello sus deudos tienen que pagar una suma de dinero considerable.

El religioso aseguró que ambos tienen en el reino espiritual un precio de 500 millones de dólares, pero si la familia del jugador le da un 10% por ciento de ese valor, es decir, 50 millones de dólares, los fallecidos retornarían a la vida.

El pastor religioso hizo un llamado a los feligreses a devolver sus diezmos y sus ofrendas con extremo juicio para regresar a la vida a estas figuras queridas por el mundo del deporte.

Por último, Gaisie advirtió a su congregación que no duden de sus palabras o se enfrentaran a serias consecuencias.

Lady Arcila

Cactus24 29/01/20