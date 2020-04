Comisario Douglas Rico: “Con la verdad ni temo ni ofendo” (Vídeo)

Este miércoles a través de un video el director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, respondió los señalamientos del ex preso político y ex director de la Policía Municipal de San Diego, Salvatore Lucchese, quien lo acusa de estar ligado a una presunta red de narcotráfico que opera en Falcón y Carabobo.

En el audiovisual que el máximo representante del cuerpo detectivesco colgó en YouTube y sus cuentas en Instagram y Twitter, admitió conocer a Orlando Silva, detenido por el Conas, con quien figura en una fotografía compartida por mensajería de WhatsApp.

«A mí no me desmoraliza ni me perjudica en lo más mínimo lo que tú digas. La gente que me conoce sabe de todas las mentiras. Esta explicación es para los que no me conocen, no para ti, a ti no tengo que darte ninguna», dijo Rico a Lucchese.

Rico negó que la detención de Raúl del Gallego, se haya ejecutado en su despacho o en su vivienda.

“Yo no voy a salir por la puerta de atrás. Si tengo que separarme del cargo es porque el presidente (Nicolás Maduro) así lo decida y no por la guerra sucia que estás haciendo”.

Por otra parte, informó sobre la destitución del Director del Cicpc Carabobo “A Domínguez yo lo separé del cargo, igual que a Aldama, para que la investigación sea más limpia y no digan que ellos están interfiriendo. Lo más sano era separarlos de la investigación que se está realizando en el estado Carabobo”.

