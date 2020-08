Comediante Alejandra Otero: Hay que ser uno mismo para triunfar

Alejandra Otero es referencia en Venezuela. De periodista cubriendo política e internacional y de responder encuestas en «Otra llamada más» en el polémico programa Aló Ciudadano, pasó de la noche a la mañana a los stands up comedy.

Un salto que ella reconoce le impactó de primer momento pero revisando su historia personal se dio cuenta que desde pequeña le sacaba punta a la imitación de personas y risas a los momentos no gratos que en la vida se presentan. Así que un buen día, esa idea que se le metió en la cabeza estando en Nueva York, se concretó en Caracas a tal punto que ya son diez años haciendo reir a propios y extraños.

Blom

Hoy día, en medio de la pandemia, agradece a la vida tantas oportunidades y el apoyo indiscutible que ha tenido de parte de sus padres en cada decisión. Otero, detalla a Venezolanos que Inspiran de Cactus24Noticias que su éxito y el crecimiento orgánico de sus redes se lo debe a que no tiene nada que aparentar. “De nada me vale salir con unas pestañas postizas, maquillada porque uno no anda así en su casa y eso me ha costado – asegura – muchos me han dicho: «te ves cansada. Pero claro que estoy cansada con una niña de dos años de edad que madruga, quien no va estarlo es la realidad”, afirma.

Alejandra es súper sencilla, amable y se emociona con cada idea que surge: «Ya son cinco meses de cuarentena y nosotros (ella y su esposo) estamos constantemente inventando. Nos adaptamos rápidamente a esta nueva forma de vida. Y actuamos, sacamos nuestros podcast «Vamos Pelo a Pelo» que han sido todo un éxito. Y es así, la casa de Alejandra Otero, que es rentada no herencia de su abuelo Miguel Otero Silva, se ríe al admitirlo, es un gran estudio al estilo «reality show» porque «Ale y su familia» no actúan, es lo que ocurre de forma auténtica y natural cada día en sus vidas.

“Cuando me divorcié yo documenté esa parte de mi vida tal como fue, y la gente me decía y me abrazaba : gracias chama. Lo mismo ocurrió durante mi embarazo de Paulina. Todo lo he mostrado tal cual es”, insiste. Esta chica no se queda con nada. Idea que se le prende ,la ejecuta así le ocurrió recientemente con un scketch que hizo imitando a la dirigente María Corina Machado. “A mí de da risa, afirma, porque tengo tiempo imitándola y hay gente que aún se sorprende. Ella no me paga, no cuadra conmigo nada de esto, asegura. Lo que más me gusta de Machado es que lo asume como lo que es, humor.

Muchas anécdotas, historias y sobre todo humildad y sencillez encierra la conversación con esta venezolana en Caracas. ¿Un país? le preguntamos: Venezuela, siempre Venezuela, respondió.

¿Un sueño no logrado? Lanzarme en paracaídas, lo que no pude cumplir porque salí embarazada.

¿Un mensaje para los venezolanos en el mundo? Wau, que se conecten con algo que les guste del país en el que están estoy segura que lo hay y que recuerden que donde estén son Venezuela, que hagan lo mejor posible y que regresen.

A Alejandra Otero puedes seguirla en su red social instagram @ale_otero https://www.instagram.com/aleotero/?hl=es-la

La entrevista completa en mi canal de Youtube https://www.youtube.com/channel/UCaTf4FEWesgSpCRPvbeaDww

POR YASMIN VELASCO

CACTUS24 29-08-20