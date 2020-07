Comandante de ZODI Zulia está hospitalizado con COVID19

Carlos Ríos Urbano, comandante de Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) No.11 del Zulia, informó que se encuentra hospitalizado tras ser diagnosticado con Covid-19, por lo tanto deja su cargo y será sustituido por el general de Brigada Manuel Enrique Castillo Rengifo.

Ríos Urbano hizo el anuncio la noche de este miércoles en un audio dirigido a los medios de comunicación afirmando estar contagiado de coronavirus, además agradeció la receptividad con la que contó durante su gestión.

El funcionario se encuentra internado en una clínica de Maracaibo con diagnóstico de infección respiratoria aguda y una neumonía bilateral.

“Por supuesto no me quería ir ni me voy a ir del Zulia sin agradecerles a todos ustedes, señores periodistas, a todos. Quiero agradecerles por escucharme, por entenderme, por llevar mi mensaje a la ciudadanía, y por todas las deferencias que tuvieron conmigo durante mi gestión de comando. Estaré totalmente a la orden como siempre, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista militar, a donde me designen”.

«El día de mañana jueves, el general Castillo Rengifo asume en Barquisimeto las riendas de la ZODI-Zulia. Ha destinado la superioridad designarlo en mi reemplazo. Por supuesto no voy a asistir porque estoy aquí hospitalizado. Va el general Cova”, expresó el militar.

