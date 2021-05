La Cancillería colombiana reveló que, en el marco de reactivación económica, analiza, junto con el Ministerio de Salud y la Gobernación del Norte de Santander, la posibilidad de reabrir la frontera con Venezuela , con cumplimiento de medidas especiales a partir del próximo 1 de junio.

Este anuncio se da después de que la canciller encargada, Adriana Mejía, dijera en el foro What is the road ahead for Colombia que, desde este miércoles, 19 de mayo, se abren las fronteras con Panamá, Ecuador , Perú y Brasil . Esto después de un año y un mes, revela Blu Radio.

Cactus24 (19/05/2021).