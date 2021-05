Anuncios Google

La Coalición Generando Futuro hizo un llamado, este martes, a los jóvenes venezolanos a inscribirse en el Registro Electoral, reiterando que 1.700.000 se encuentran fuera del mismo. Jorge Barragán, secretario Nacional de Nuevas Generaciones de la Alianza del Lápiz; *Wanda Cedeño, coordinadora nacional de Voto Joven; y *Vicente Vázquez, dirigente juvenil de Fuerza Vecinal coincidieron en que la única forma de cambiar la realidad nacional es con organización y participación.

Cuestionando que la juventud venezolana es hoy víctima de un modelo corrupto que ha robado todas las oportunidades, y por otro lado la dirigencia política opositora poco ha hecho en 22 años para cambiar esta realidad; Barragán – de la Alianza del Lápiz- aseveró que a pesar de la desesperanza y la desconfianza, el futuro del país no puede rendirse y perder la oportunidad que representan las próximas elecciones para renovar a los liderazgos.

«Sabemos que la desesperanza y la desconfianza es tan grande que los jóvenes prefieren irse antes de luchar por cambiar la realidad (…) Nosotros creemos y hacemos la propuesta, que la mejor forma de cambiar lo que tenemos, es organizándonos, y tenemos una oportunidad para empezar a organizarnos el próximo 1 de junio cuando inicia la actualización del Registro Electoral. Lo peor que puede pasar es que no pase nada», subrayó el dirigente juvenil del partido de la educación.

En declaración a los medios de comunicación en el marco del lanzamiento de la instancia proparticipación, Barragán enfatizó que la juventud venezolana está negada a que se le diga que no se puede cambiar su realidad. «Soñamos con una Venezuela con oportunidades para los emprendedores, para los trabajadores, para poder tener una vida normal (…) Para eso debemos organizarnos de cara a las elecciones que se nos presentan como una oportunidad para empezar a cambiar al país», apuntó.

Exigencias al Consejo Nacional Electoral

Por su parte, Wanda Cedeño, coordinadora nacional de Voto Joven, se refirió a las exigencias que consignaron en nombre de este grupo ante el Poder Electoral buscando propiciar la mayor participación posible en la actualización de la data comicial. Entre estas enumeró: La publicación del listado de inscripción y actualización del Registro Electoral, así como el horario y funcionamiento diario de estos puntos precisando su normalidad en semanas radicales. Además solicitaron que se aclare el mecanismo para otorgar puntos accidentales de actualización, y realizar esfuerzos para que el tema electoral se actualice al área digital en función de facilitar la participación ciudadana.

«Los jóvenes venezolanos necesitamos en estos tiempos de crisis generalizada recobrar la confianza en que nuestros espacios de participación ciudadana pueden generar un cambio», dijo la portavoz de esta ONG. En este sentido, recordó que «incluso para abstenernos necesitamos estar inscrito ante el Registro Electoral».

Coalición Generando Futuro

Entretanto Vicente Vázquez, de Fuerza Vecinal, insistió en que los venezolanos no pueden seguir esperando soluciones en manos de terceros. Dijo que esta organización que agrupa a jóvenes de partidos políticos, representantes de organizaciones no gubernamentales, as como dirigentes estudiantiles; que están dispuestos a seguir luchando por el rescate del país.

«Tenemos que construir un país distinto, de oportunidades (…) Frente a estas elecciones debemos llamar al voto, a la participación, como jóvenes, como responsables del presente y futuro. Así como nosotros nos organizamos, hacemos un llamado a la clase política, a unirse y a los jóvenes que la salida no es Maiquetía, la salida es ejercer el derecho al voto. No podemos seguir dejando espacios para que otros los ocupen y sigan perjudicando a la gente», señaló.

