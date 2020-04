Clark: Que se aplique la ley “Si se comprueba estafa” (caso combos alimenticios)

En su alocución de este jueves, el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, abordó el tema que involucra a la concejal Mary Primera en una entrega fallida de 2.434 combos alimenticios a los vecinos del eje Los Caciques-Puerta Maraven.

En ese sentido, el primer mandatario advirtió: “si allí hay elementos de delitos que se comprueban o de estafa cometidas a esas familias que actúe la ley y que actúen todos los cuerpos competentes en materia de justicia para tener esa situación bien clara ante nuestras familias y nuestro pueblo”.

Clark afirmó que la concejal actuó de manera individual al organizar una jornada completamente deslindada de la gestión alimentaria, alcaldía, gobernación o estado mayor alimentación de los estados.

El jefe político del PSUV señaló además que organizará una jornada de alimentación para reivindicar a las familias del eje Los Caciques-Maraven, no obstante, aclaró “si nosotros tenemos que atender y lo vamos a hacer, vamos a atenderlos y organizamos una jornada no por esta situación sino porque todas las familias son prioridad son vulnerables, sin discriminación de ningún tipo”.

Sobre el mismo caso, el gobernador dejó en claro que la concejal Sabrina Leal y el resto del cuerpo edilicio de Carirubana están involucrados con esa situación.

Habló la concejal:

Más temprano, la concejal Mary Primera, declaró en rueda de prensa “Se va a cumplir con la comunidad pero con retraso, porque es un compromiso, no me he negado a cumplir, lo que hice fue un enlace para darle opción la comunidad pero por la cuarentena han surgido inconvenientes, la gente está intranquila porque no tiene comida y necesita suplir esa necesidad, pero ya se está solventado el inconveniente”, reiteró Mary Primera.

