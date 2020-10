Marlene Alfonso López, se hizo famosa aquí en Venezuela por su gracia y personalidad al cantar, al ritmo del hip hop, en los vagones del Metro de Caracas. Con el rapeo se ganaba el pan diario, ahora comparte su flow en los buses de Transmilenio, en Bogotá Colombia. Sus presentaciones se han hecho viral en redes sociales.

“Yo soy Cindy, Cindy sin dientes, la que alegra el ambiente. Soy consciente, presente, valiente”, canta.

#VIRAL #BOGOTÁ En redes sociales se hizo viral un video de una abuelita que rapea en Transmilenio, para sostenerse económicamente.⬇️ pic.twitter.com/Mr3zKFVnNa — CASANARE NOTICIAS (@CASANNOTICIAS) October 16, 2020

Lo que pocos saben es que Cindy sin dientes es en realidad Marlene Alfonso López, una mujer de más de 60 años, famosa en Venezuela por la forma en que improvisaba canciones a ritmo de hip hop. Un rapeo que le daba de comer y que trajo a Colombia cuando ya los bolsillos quedaron vacíos, reseña la información de Caracol noticias.

Antes de llegar a Bogotá, a la abuela rapera se le vio en Cúcuta y Villa del Rosario, toda una migrante alegre y luchadora.

Por la crisis en Venezuela, la abuela rapera tuvo que cambiar su boleto en el Metro de Caracas, donde cantó por varios años, por un pasaje a Colombia, país que ha recorrido con su flow a través de los sistemas masivos de transporte como Transmilenio.

«Necesito una ayuda pa’ quitarme esta loquera, también me provoca tomarme una aguilera, no consigo mi cartera, me cayó una piojera, no tengo nada en la nevera», rapea Cindy sin dientes, con micrófono en mano, junto a una de las puertas del articulado.

En el año 2018 se encontraba en Cúcuta y el medio informativo La Opinión le dio una pequeña entrevista.

