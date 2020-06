Charlize Theron aclara rumores sobre su relación con Sean Penn

«¿Qué? Eso no es verdad». Así fue la enfática respuesta que Charlize Theron entregó a Howard Stern cuando este le preguntó sobre los rumores de que estuvo comprometida con Sean Penn.

La conversación se dio en The Howard Stern Show transmitido por SiriusXM, en el que la actriz participó para promocionar «The Old Guard», su próxima película que se estrenará el 10 de julio en Netflix.

«No estuve a punto de casarme con Sean», sostuvo la intérprete de 44 años, según publicó People. Y aclaró: «Salimos, eso fue literalmente todo lo que hicimos, salimos».

Theron fue un poco más allá y reconoció que se trató «sin duda» de una relación exclusiva, que duró apenas un año. «Nunca nos fuimos a vivir juntos. No me iba a casar con él. No era nada de eso», agregó.

Stern aprovechó el impulso de la conversación para preguntarle qué pensaba respecto al matrimonio. «Nunca ha sido algo importante para mí», afirmó.

Asimismo, aseguró que nunca ha estado o se ha sentido sola. «Mi vida en este momento no deja mucho espacio para algo como eso (…) Me gusta tener citas, pero no sé si podré vivir de nuevo con alguien. Para ser totalmente franca, tendrían que comprar una casa al lado de la mía. No sé si seré capaz de lidiar con eso de nuevo. Estoy muy vieja para eso», sostuvo.

Theron y Penn estuvieron juntos entre 2013 y 2015. Antes mantuvo una relación amorosa con el músico Stephan Jenkins y con el actor irlandés Stuart Townsend. La actriz es madre de Jackson y August, ambos adoptados en un orfanato de Sudáfrica, el país de origen de la actriz.