Charlie Cox ya habría terminado de grabar sus escenas como Daredevil en Spider-Man 3

El actor que interpretó a Matt Murdock / Daredevil en Netflix podría tener un papel en la tercera entrega de Spider-Man.

Comic Book, informa que Cox terminó de grabar sus escenas para la tercera entrega de Spider-Man, y de lo único que no hay pistas es si se tratará del Daredevil que conocimos en las series de Netflix o si será un reboot que utilice al mismo actor, como ocurrió con J. Jonah Jameson, interpretado por J.K. Simmons en la trilogía de El Hombre Araña y en Spider-Man: Lejos de Casa, pero en dos versiones muy diferentes.

Aunque no hay forma de comprobarlo ahora mismo, hay razones para pensar que se tratará del Daredevil que ya conocemos; la más importante es el multiverso, que por lo que se sabe conectará la serie WandaVision, Spider-Man 3 y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Sin embargo, además de la supuesta participación de Charlie Cox como Matt Murdock en Spider-Man 3, los rumores más emocionantes dicen que tendremos a las tres versiones conocidas del Hombre Araña en el cine, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, junto a otros personajes de la trilogía de El Hombre Araña y la duología El Sorprendente Hombre Araña.

Actualmente están confirmados los villanos Electro, interpretado por Jamie Foxx, y Doctor Octopus, interpretado por Alfred Molina, pero hay rumores de que Willem Dafoe también dará vida otra vez a Norman Osborn / Duende Verde, y Church a Sand-Man.

Otros personajes del pasado que volverán en Spider-Man 3 son Mary Jane, interpretada por Kirsten Dunst, y se rumoreó que Emma Stone

también estaba en pláticas para volver como Gwen Stacy, pero quizá su embarazo, confirmado hace poco, sea un obstáculo para ser parte de este enorme proyecto.

Hay muchas preguntas por contestar, pero en la mayoría de los casos tendremos que esperar hasta noviembre, cuando llegue a los cines la secuela de Spider-Man: Lejos de Casa.

Cactus24 (16-01-2021)