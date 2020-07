“Me tocó quedarme en casa, usar un tapabocas, aislado de mi familia, de mi esposa, de mi hijo –esa es la parte más difícil–. Tengo más de una semana que no los abrazo, que no les doy un beso, que estamos durmiendo separados, en lugares separados de la casa, pero me siento bien. Gracias a Dios, y a los cuidados de mi esposa me estoy recuperando rápidamente”, así lo confirmó el actor y cantante venezolano César Román luego de dar positivo por Covid-19.

Román, quien reside en los Estados Unidos, comunicó este miércoles 1 de julio a través de su cuenta de Instagram, que había sido diagnosticado con Covid-19.

En un video contó que empezó a sentirse mal en la noche del Día del Padre (21 de junio) y estuvo unos cuatro días afectado con fiebre alta, dolores corporales y una fuerte cefalea. Sin embargo, su esposa le atendió en casa con métodos naturales y empezó a sentirse mejor, al punto tal que creyó que solamente tenía “una gripe o algo por el estilo”.

Román se repetirá la prueba en unos días y espera que el resultado sea negativo, “para ya poder salir con confianza”.

Cactus24 (02-07-2020)