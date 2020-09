Este martes se realizó el primer debate de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2020. Donald Trump y Joe Biden tuvieron un fuerte careo en la hora y media que duró este evento televisado.

El enfrentamiento de ideas terminó convirtiéndose en un enfrentamiento político que llegó incluso a temas personales. En palabras del internacionalista Ramiro Escobar a RPP, “fue casi una pelea callejera, una suerte de bronca personal alentada casi por Donald Trump”.

El mandatario estadounidense no respetó el tiempo de Biden y “Biden cayó en esto”, opina Escobar. “Esto debía de ser un debate de posiciones políticas y propuestas, pero creo que más de la mitad del debate lo pasaron peleando”.

Blom

El debate sobre el nombramiento de una nueva juez en el Tribunal Supremo llevó de inmediato a intercambios descarnados entre ambos candidatos sobre el futuro de la sanidad pública que rápidamente derivaron en ataques personales. “Podías haberlo hecho en los 47 años que llevas en política”, lanzó Trump a Biden, a quien a los pocos minutos del comienzo del debate tachó de “socialista”. El presidente presumió de haber rebajado el precio de las medicinas y aseguró que no pretende acabar con la cobertura sanitaria de las personas con condiciones médicas previas, a pesar de que su gobierno ha llevado una vez más al Supremo la reforma sanitaria de Barack Obama, que por primera vez protegía a estos pacientes.

No estoy aquí para denunciar sus mentiras. Todo el mundo sabe que es un mentiroso”, lanzó Biden, que lo tildó también de “payaso”. Apenas habían transcurrido unos minutos del debate cuando el moderador, Chris Wallace, ha tenido que batirse para hacer oír su voz entre los ataques y protestas del presidente, que no dejaba hablar a su rival demócrata ni atendía a los avisos del periodista. “Parece que estoy debatiendo contigo, en lugar de con él”, respondió el presidente al moderador, uno de los mejores entrevistadores del país. Wallace es un veterano de Fox News que mantiene una contenciosa relación con el presidente, descontento con que no le rinda pleitesía, como hacen otros periodistas de la cadena.

Trump insistió en presentar a Biden como una marioneta en manos de las facciones más radicales de su familia política. “El Partido Demócrata ahora soy yo”, ha respondido Biden a las continuas provocaciones del presidente, un profesional de la televisión y los programas de entretenimiento que ha buscado desestabilizar en todo momento a su rival. “Yo gané a Bernie Sanders”, recalcó Biden.

“Por poco”, deslizó Trump mientras el demócrata hablaba. “¿Te vas a callar, hombre?”, acabó por lanzarle Biden, visiblemente exasperado por la actitud del presidente. “He hecho más en 47 meses que él en 47 años”, recalcó Trump, reiterando sus conocidas quejas sobre lo mal que le trata la prensa y el guante de seda que, a su juicio, presta a Biden. “Yo he recuperado la industria, ustedes la entregaron”, acusó el presidente, ligando en todo momento el legado de Barack Obama a Biden, que fue su vicepresidente durante ocho años. Las continuas interrupciones e intentos del moderador de hacerse oír hicieron inaudibles muchos de los argumentos de unos y otros. “No me hables de inteligencia, porque no tienes nada de listo”, dijo Trump en tono burlón a Biden.

Cactus24/30-09-2020