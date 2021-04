La presidenta del Idenna indicó que ese organismo realiza una investigación y un informe social para verificar las familias de origen de los menores, pues una vez que llegan a Venezuela, bien sea por vía aérea o terrestre, son entregados a sus parientes.

Ravicini señaló que los niños, que por diversas razones no son ubicados con sus familiares, los llevan a entidades de atención del Estado.

«Si al niño no se le logra localizar familia, como en el caso de los bebés que no hablan, y no logramos la localización familiar porque no hay datos, pero se sabe por pasaporte que el niño es venezolano, entonces el niño pasa a una entidad de atención mientras se continúa el proceso de localización familiar», señaló.

Los niños regresan a través del plan gubernamental Vuelta a la Patria o vuelo privados, según sea el caso.

«El funcionario de protección del país de donde vienen acompaña (al niño) hasta el aeropuerto, allí se le entrega al funcionario de vuelo, que es una persona que representa al Gobierno de Venezuela y, mientras esté en el avión, el niño está protegido por el Gobierno venezolano, y aquí son recibidos por representantes de la cancillería y del Idenna», explicó.

Entre los países desde los cuales se hicieron las repatriaciones están Ecuador, Perú y Colombia.

De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la cifra de migrantes venezolanos se ubica en 5,4 millones de personas.

Mientras, el presidente Nicolás Maduro dijo en enero pasado que 600.000 venezolanos emigraron desde 2017.(Con información de la agencia Sputnik)

Cactus24/03-04-2021