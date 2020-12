En una entrevista exclusiva con HOLA! USA, la pareja revela los detalles del enlace el cual contó con las hijas del también cantante, Sienna y Savannah, como testigos de la unión civil que se realizó prácticamente sin invitados y en el más profundo hermetismo

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de televisión compartió una imagen del gran día para anunciar la noticia de su enlace. «Mr. & Mrs. Ponce», escribió en su post y agradeció a sus «cómplices», junto a la foto tomada por Alan Phillip.

En la postal, están ella y Carlos tocando sus frentes, con los ojos cerrados, mientras bailan, ahora como marido y mujer.

Aunque la noticia salió a luz este 1° de diciembre, ‘Hola!’ reveló que la boda se llevó a cabo el pasado 30 de julio en Florida.

«Estamos súper felices. Creo que la felicidad realmente no se puede esconder y la verdad es que algo muy chistoso me pasó justo después de que nos casamos», dijo la mexicana en entrevista para el medio citado, que además, coloca a la pareja en su más reciente portada. «Las personas me dijeron que veían un brillo especial en mí, incluso me preguntaron si estaba embarazada, que se veía algo distinto en mi rostro y creo que eso es, que estaba feliz porque realmente sabía que iba a pasar el resto de mi vida con él, si Dios nos lo permite».

«Ya soy su esposa, somos oficialmente una familia y sí, estoy feliz porque… incluso gané libras, porque el amor te engorda», comentó Karina entre risas.

«A mí también me preguntaron mucho si estaba embarazado», dijo Carlos, con su habitual sentido del humor. «Es un momento muy bello en la vida, atravesamos por esta pandemia en donde la gente se vio afectada y muy nerviosa por el futuro. Todavía estamos viviendo esos momentos, pero nosotros, que siempre vemos la luz al final del túnel, somos ambos grandes creyentes, un hombre y una mujer de fe, sabíamos que no había un momento que parara la felicidad y atracción que sentimos el uno por el otro, que íbamos a unir fuerzas, estábamos listos, es nuestro turno y vamos a seguir el plan de Dios, que era esto para mí».

