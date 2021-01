Carlos Luis Petit Petit es oriundo de Maracaibo, estado Zulia. Salir de su país no le es ajeno, ya que como Chef Internacional tuvo la oportunidad de viajar a varios países de América Latina y el Caribe. Este recorrido fue clave para los exquisitos platos que a través de las redes sociales difunde.

Sus platos llenan de mucho entusiasmo y curiosidad a varios empresarios del ramo quienes sin dudar contrataban a este venezolano para que los deleitara en sus restaurantes y espacios gastronómicos.

Sin embargo, Petit confiesa a Venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias que en Colombia “la situación es muy diferente. Aquí sí me siento como migrante realmente, porque he sufrido y he visto el sufrimiento de mis paisanos. Más antes que ahora, porque me he venido adaptando», detalla.

Carlos Luis Petit Petit estudió cocina y comida internacional. Y aunque hace tres años y cuatro meses, cuando tocó tierra cafetera, inició en el ramo de construcción ya que su familia está involucrada en este sector, hoy día promueve su emprendimiento de paellas con el cual ha logrado abrirse paso en Funza, Cundinamarca donde está radicado.

Este es un emprendimiento de paellas de todo tipo: carne, cerdo, pescado o conejo.

¿Por qué es caro? -Se pregunta- y responde: «Porque yo utilizo productos de alta calidad y te preparo, por ejemplo, una paella valenciana tal y como se prepara en España o en los países del Mediterráneo».

¿Cómo trabajas tu emprendimiento?

___Yo le digo al cliente que yo preparo la paella pero en su casa. No trabajo a domicilio porque el encanto de preparar este plato es hacerlo y servirlo al momento. ¿Qué tiene que hacer un cliente cuando requiere de tus servicios? Simple, contactarme a través de mis redes sociales y números telefónicos, me explica qué quiere y yo le digo todo lo que tiene que comprar. Si no sabe dónde yo le facilitó a mi proveedor.

Este venezolano asegura que su paella «ha causado impacto a muchos, a otros no, pero esa es la tarea: seguir intentándolo».

Además, dentro de los sueños de Carlos está el motorizar un proyecto donde la pasta italiana y las costillas asadas puedan ser deleitadas por el público colombiano. Y a pesar que la pandemia complicó muchas cosas, entre ellas el financiamiento, este cocinero venezolano no pierde la fe.

Petit enumera todo lo que ha conocido adentrándose al difícil y competido mercado gastronómico colombiano:»Como venezolano me he estado adaptando a este mercado donde privilegian una buena comida, pero basado en la rentabilidad económica. Por ejemplo, yo como cocinero no introduzco cambios a la comida colombiana, siempre mantengo las condiciones porque ellos son estandarizados. El colombiano privilegia comer fuera de casa pero basado en una comida como la hace su mamá o su abuela», resalta.

Nos explica que él no crea un cambio, solo introduce productos que mejoran el sabor, lo que le validó que recientemente le preguntaran cómo logró hacer Ajiaco (una sopa típicamente colombiana) como si fuera nacido en este país. Carlos sonríe y dice: “Lo logré porque soy muy observador. Me fijo en los ingredientes que utilizan y aprendí que aquí las sopas son más espesas que en Venezuela, Perú, Chile o Brasil.”

Este profesional de la comida es un claro ejemplo de lucha, de adaptación e integración porque ha logrado sortear barreras. ¿Fácil? No es.

«En Funza definitivamente no consigues un local donde te vendan empanadas de mariscos, camarones o pescado. Pero sí hemos logrado penetrar el mercado con nuestras empanadas», dice convencido.

”Sabemos que al colombiano le gusta mucho las empanadas con arroz y pollo, arroz con carne. Pero sí han probado las nuestras y saben de su sabor y de nuestras salsas”.

Carlos nos explica que donde vive hay un grupo de “maracuchos” (venezolanos nacidos en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela) que montaron una venta de YOYO, plato típico zuliano a base de plátano, muy parecido al YOYO de aquí (Colombia) que ha tenido mucho éxito.

«Este producto ha gustado mucho, incluso traen el queso de Venezuela. En mi caso particular, ¿qué puedo decirles a los venezolanos en el mundo? Que persigan sus sueños, no es fácil crear y vender, sobre todo porque no a todos les va a gustar tu producto pero aun así hay que seguir intentándolo», destaca.

El sabor migrante de Carlos Luz Petit Petit puedes verlo en sus redes sociales: Instagram como @lewicharles y Facebook como Charleslewis.little .

También en OLX donde tiene una galería de fotos a disfrutar.O puedes comunicarte a través del número +57 301 749 72 87.

El video de esta conversación completa puedes disfrutarlo en mi canal de YouTube Yásmin Velasco.

Cactus24 (28/01/2021).