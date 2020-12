Carlos Flores es un venezolano de esos que se enorgullece de decir dónde nació, esté donde esté, y durante esta entrevista este productor musical “de nacimiento” dejó claro que si bien migrar es una montaña rusa de emociones, es la actitud lo que marca la diferencia .

Blom

«La verdad es que cambias la comodidad que tienes en tu país por otra realidad. Aunque reconozco que la crisis socioeconómica que padece Venezuela es una causa, en mi caso, debido a mi profesión, estar en otros países es más bien una fuente de enriquecimiento creativo y cultural», sostiene.

Flores nos habla desde su pequeño estudio en una localidad de Bogotá, Colombia el país que escogió de la mano de un proyecto empresarial en sociedad, que aunque fue trazado con mucho optimismo, no tuvo un final feliz por múltiples razones.

“Ese proyecto en sociedad no prosperó, razón por la cual tuve que regresar a Venezuela, pero no significó que me quedara anclado en esa situación. Todo lo contrario, me motivó aún más porque yo pienso que si yo pude obtener triunfos en mi país también lo puedo hacer en otro” afirma.

Y así fue, con las mismas ganas que asumió el proyecto y el fracaso, retornó a la nación cafetera meses después, nos confiesa a Venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias este venezolano nacido en Guatire, estado Miranda.

Flores ha sido el promotor de éxitos en cantantes reconocidos a nivel mundial como “Chino y Nacho” “Los Cadillac, “Zona 7”, entre otros.

“Soy un hombre afortunado, continua, no ha sido fácil pero yo no me quedó anclado, yo soy el master de la magia y tengo las ganas y la fuerza para hacer lo que me proponga con mucho entusiasmo y así espero que todos se contagien. ¿Cómo lo hago? se pregunta y responde: a través de la música.

Para “El único maxter” como se autodenomina, después de revisar muy bien las redes sociales, su mayor motivación es su hijo a quien quiere dejar un buen mensaje que incluya las normas familiares que a él le inculcaron sus padres .

«Mi hijo tiene que llevar una buena vida en la que los valores familiares sean lo primordial. Yo nací en una familia donde afortunadamente mis padres me enseñaron que lo fundamental es el respeto, el amor, la solidaridad y tener conciencia de lo que somos como seres humanos».

–¿Qué se necesita para tener éxito en la producción musical o en cualquier otra área?

___Ser constante. Sabes, yo soy barbero de profesión pero me encanta la producción, la música crear y creo firmemente que si una persona quiere emprender en lo que sea debes ser centrado, tener tus objetivos claros y ponerle todo el empeño de que lo vas hacer bien y lo vas a lograr.

Para este joven la creatividad no es algo que tú dices “esto va salir así o la receta es esta». Nos dice es algo que fluye a cualquier hora o «en cualquier lugar” por eso se considera más alumno que maestro.

«Yo llegué a dormir en un colchón y hasta comí arepas sin mantequilla pero mírame aquí estoy en mi propio estudio que construí con mi trabajo de hormiguita», dice.

Nos muestra un podscast que nos habla de su trabajo como voiceover para unas marcas en Colombia y pistas de lo que será su primera producción musical.

Flores nos recuerda que ha tenido un año y medio de altas y bajas en las que su corazón lo ha llevado a ayudar a otros venezolanos que no la están pasando tan bien. “Somos cinco hermanos, entre ellos tres hembras, que están en Venezuela, he colaborado con muchos venezolanos y seguiré porque un país se construye entre todos. No soy de los que dice que voy a Venezuela cuando esté bien, voy cada tres meses a mi país porque uno no puede olvidar de dónde viene. Este año la pandemia lo impidió”.

Entre jingles comerciales, locución, producción musical y otros sueños dejamos a Flores a quien puedes ubicar en todas las redes sociales como @elunicomaxter .

Video resumen en mi cuenta en IG @yasminvelasco1 y completo en mi canal de @YouTube.

Cactus24 (12/12/2020)