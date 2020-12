Carlos calderón es un joven venezolano que ha emigrado varias veces en su deseo de mejorar e impulsarse como mejor ser humano y profesional.

Hoy día está radicado en Panamá y desde allí continúa construyendo su sueño que, afirma, como muchos otros, “no ha sido nada fácil”.

Este actor, presentador, social media y emprendedor estudió cine en New York para finalmente graduarse como Comunicador Social en el Istmo.

«Aprendí inglés y creo que es una de mis mayores fortalezas. Labrarse camino en este país no es fácil. Al principio tuve muchas expectativas pero hoy día considero a Panamá mi segundo hogar», destaca.

Carlos es un joven dinámico, inquieto y que constantemente le gustan los retos. Confiesa a Venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias que el viajar por muchos países le ha dejado un gran enriquecimiento espiritual.

«Tuve la oportunidad de estar en México donde vivía mi papá, no me fue bien, y me regresé a Venezuela», relata.

Calderón está convencido de que en ese proceso de ensayo y error lo más valioso es “aprender de otras culturas». Saber en carne propia que para lograr el éxito hay que probar, fallar, corregir y seguir.

-¿Qué te ha dejado la migración?

_He aprendido mucho, y lo más importante es que he aprendido a escuchar, a ver para ambos lados y sobre todo saber que siempre puedo. Por ejemplo cuando me gradué muchos me dijeron que aquí no podía ejercer mi carrera porque la Ley no se lo permitía a los extranjeros. Actualmente ha habido algunas modificaciones pero sobre todo me enseñó que hay muchos caminos y formas de llegar.

Actualmente Carlos Calderón, con mucho conocimiento en producción audiovisual, manejo de cámaras e iluminación afirma: “el secreto es aprender hacer las cosas como las hacen ellos (los panameños) al punto de que te consideren uno más”.

Y efectivamente la fórmula le ha resultado a este emprendedor venezolano quien maneja en las redes sociales de forma exitosa un programa llamado «De la noche a la mañana”, cuya primera etapa cuenta con la producción y difusión de 100 programas en IGTV de la muy popular red social Instagram.

«Ya viene la segunda etapa y estoy muy emocionado porque con estos programas rompimos récords, nos dice con una amplia sonrisa este joven, cuyo cielo y más allá parece ser el límite.

-¿Cómo surgió De la noche a la mañana?

_Estaba acostado en mi sofá en medio de la pandemia y me dije a mí mismo: algo tengo que hacer con este sueño de entrevistar a personalidades de distintas partes del mundo. Sabía que era algo grande de mucho trabajo pero lo iba a producir contra viento y marea y lo logré.

Este joven destaca la gran ayuda con la que ha contado dentro y fuera de Panamá.

A Carlos Calderón puedes ubicarlo a través de su red social Instagram como @carloscalderon25 donde nos asegura que siempre contesta él mismo los mensajes.

Además les deja este llamado de reflexión: “No te acuestes nunca sin algo que soñar. Todos los días tenemos que levantarnos con un propósito. Ser mejores personas”.

Cactus24 (03/12/2020).