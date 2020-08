Capturan serpiente con dos cabezas extremadamente venenosa en la India

El ejemplar de dos cabezas que mide 11 centímetros es una víbora de Russell, una de las especies de serpiente más peligrosas del mundo, motivo por el cual fue entregada al Instituto Haffkine de Bombay.

Según los especialistas, este anomalía genética es similar a como ocurre en los seres humanos en el caso de los gemelos siameses. Cabe señalar que bajo estas condiciones es casi improbable que el animal viva por muchos años.

Double danger😳😳

Two headed Russell’s Viper rescued in Maharashtra. Genetic abnormality and hence low survival rates in the wild.

The Russell’s Viper is far more dangerous than most poisonous snakes because it harms you even if you survive the initial bite. pic.twitter.com/ATwEFFjaGy

