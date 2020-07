El exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, respondió la invitación que le hizo Nicolás Maduro este miércoles a postularse como candidato a diputado o concejal “Yo no quiero ser candidato a diputado. Tú sabes muy bien lo que queremos: que tú salgas del poder”.

Durante la alocución de ayer miércoles desde Miraflores, Maduro retó al dirigente nacional de Primero Justicia “lánzate a concejal, a diputado…le hemos ganado dos veces», a lo cual Capriles refutó:

Blom

“¿Que yo voy a ser candidato a diputado? Yo no voy a ser candidato. Yo nunca he hecho, Maduro, lo que quieres que haga. Yo no estoy pensando en el cálculo político (…) Tú (Maduro) no aguantas un round en democracia, lo sabes. Por eso inventaste alacranes, robaste partidos.

En un video colgado en su cuenta de Instagram, Capriles se dirigió al gobierno interino: “Tenemos que mover el tablero. ¿O es que vamos a seguir con la perorata del gobierno legítimo, el gobierno encargado, el embajador en no sé dónde? ¡Por favor! Tenemos que tener los pies en la tierra. Usted tenía un plan y fracasó, ¿vamos a seguir en ese fracaso? Eso se acabó. Hay que reconstruir, destrancar el juego, pensar en la mayoría del país, ver cómo pueden expresarse”.

CACTUS24 30-07-20