El exgobernador Henrique Capriles le dijo a Nicolás Maduro que “yo no quiero ser candidato a diputado. Tú sabes muy bien lo que queremos: que tú salgas del poder”.

Durante unas declaraciones ofrecidas en su red social de Twitter manifestó que “¿Qué yo voy a ser candidato a diputado? Yo no voy a ser candidato. Yo nunca he hecho, Maduro, lo que quieres que haga. Yo no estoy pensando en el cálculo político (…) Tú (Maduro) no aguantas un round en democracia, lo sabes. Por eso inventaste alacranes, robaste partidos. Lo que te sostiene es la fuerza”.

Capriles afirmó que lo principal es enfocarse en los planes para el 6 de diciembre, cuando fueron pautadas las legislativas. “Nunca la oposición había estado en una situación de tanta inercia y con una gran contradicción. ¿Ya qué más van a seguir cayéndole a mentiras a la gente? ¿Vamos a seguir ejerciendo gobierno dónde, en Internet? Seamos serios. Entiendo que Maduro no sea serio, ¿pero nosotros?”, dijo.

Cactus24/ 30-07-2020