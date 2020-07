Capitana Marvel 2 podría reunir a varios superhéroes y ser una «mini-Vengadores»

La siguiente aventura de Capitana Marvel incluiría a numerosos personajes del MCU, y daría forma a una nueva reunión épica.

Según información por medios especializados, la siguiente película de Capitana Marvel se enfocará en ella pero también incluirá a otros superhéroes importantes de la marca, hecho que convertiría a la entrega en algo como los Vengadores pero en dimensiones más pequeñas.

De acuerdo con nueva información de The Direct, Capitana Marvel 2 presentará a Ms. Marvel, una nueva heroína que será introducida a través de Disney Plus; Kamala Khan tendría un rol secundario pero importante en la secuela de

Carol Danvers.

El medio señala que la nueva aventura de Danvers podría estar siguiendo los pasos de Capitán América: Civil War, la cual introdujo nuevos personajes al tablero de juego y desarrolló otros de forma importante. Esta podría ser una gran oportunidad para todos los héroes que Marvel Studios tiene pensando revelar en los próximos años.

Otro detalle muy interesante pronunciado por The Direct es que Capitana Marvel podría adaptar Secret Invasion, famosa historieta publicada en 2008, escrita por Brian Bendis y dibujada por Leinil Francis Yu. Desde su aparición se convirtió rápidamente en una favorita de los seguidores del MCU.

La acción se enfoca en una invasión secreta hecha por la raza de los Skrulls a los humanos, logrando efectuar el plan lentamente sin que nadie en la Tierra lo note. Tras la aparición de los Skrulls en Capitana Marvel, los extraterrestres apoyados por la protagonista ante la amenaza Kree, apareció el rumor de que Secret Invasion sería adaptado muy pronto. Podría ser una realidad con Capitana Marvel 2.

Es importante mencionar que la información de The Direct no ha sido confirmada por Disney, por lo que tendremos que esperar algún tiempo hasta tener la respuesta definitiva a todas las incógnitas. Sin lugar a dudas, sería genial tener a varios superhéroes reunidos en una película que no pertenezca a la franquicia de los Vengadores; Marvel Studios lo ha hecho bastante bien con numerosos personajes en una sola película y seguramente regresará con más de esas deliciosas secuencias de acción.

El calendario oficial es el siguiente: Black Widow, 6 de novimebre de 2020; Eternals, 12 de febrero de 2021; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 7 de mayo de 2021; Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 5 de noviembre de 2021; Thor: Love and Thunder, 18 de febrero de 2022; Capitana Marvel 2, 8 de julio de 2022.

