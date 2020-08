Capitana del PSG denuncia discriminación en la Champions Femenina

Irene Paredes, capitana del PSG y de la selección española, se mostró muy crítica con el arbitraje recibido por su equipo tras caer eliminada ante el Olympique Lyon en las semifinales de la Women’s Champions League y con la UEFA por el hecho de que no haya VAR en esta fase final a pesar de jugar en dos estadios de Primera División, San Mamés y Anoeta, que cuentan con el sistema.

En los micrófonos de GOL Televisión, la española hizo pública esta denuncia de «discriminación» del fútbol en general al femenino. «Que no haya VAR en la Champions femenina es parte de la discriminación. No entiendo por qué no hay VAR en la Champions femenina. Es parte de la discriminación, lo digo así y no me voy a esconder. Si queremos igualdad, esto tiene que ser igualdad», sentenciaba de forma acusatoria Paredes.

La jugadora estaba todavía sobre el césped, el calentón era serio. «Si estamos los mejores de Europa, necesitamos a las mejores árbitras de Europa, necesitamos la ayuda del VAR y de momento no la tenemos. No suelo decir nada del arbitraje pero queda a la vista que no ha estado al nivel. No ha hecho más que sacarnos tarjetas amarillas, lo cual te condiciona bastante. Si hubiese arbitrado para los dos igual hubiese sido diferente», explicó la capitana del equipo parisino.

PSG sufrió con el arbitraje reprochable de la rusa Anastasia Pustovoitova. La colegiada expulsó por doble amonestación a la parisina Grace Geyoro. Las francesas perdieron por la mínima, tras un gol en un saque de falta. La propia Paredes reconocía su error «Ha sido un gol en una falta, era mi marca, también lo digo, pero es imposible no pensar en que el arbitraje nos ha perjudicado», agregó la jugadora española.

La final será mañana domingo entre el Olympique de Lyon y VFL Wolfsburgo

