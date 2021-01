Cámaras de vigilancia captaron los últimos momentos de vida de Christine Dacera, azafata de Líneas Aéreas Filipinas, que fue encontrada muerta el 1 de enero en un hotel de lujo de la ciudad de Macati, donde fue presuntamente violada y asesinada por 11 hombres.

En la grabación se ve cómo Dacera se dirige a la habitación con Valentine Rosales, uno de los acusados, que había estado presente en la fatídica fiesta de Año Nuevo que precedió al crimen. Al acercarse a la puerta, la mujer le da un beso a Rosales, quien posteriormente toca el timbre de una puerta para que alguien la abriera.

Asimismo, se han publicado otros videos que podrían arrojar luz sobre la muerte de la azafata. En una grabación se ve cómo un hombre lleva el cuerpo de la mujer, pasando por el mismo pasillo donde horas antes Dacera besaba a Rosales. En otro video se ve a la joven sentada en una habitación del hotel rodeada de unos hombres, informa RT.

La Oficina del Fiscal de la ciudad de Macati ordenó liberar a tres sospechosos arrestados anteriormente en relación con la muerte de la mujer, precisan medios locales. Además, el organismo remitió el caso a la Policía para una investigación más profunda, aunque previamente desde la institución policial habían considerado el caso de Dacera como «cerrado», al presentar. cargos provisionales de violación y homicidio.

Por su parte, uno de los señalados, Gregorio de Guzman, que también permanece en libertad, negó su participación en el crimen.

«¿Cómo se convirtió en una violación? Soy gay. Nunca he tenido sexo con una mujer en mi vida», afirmó De Guzman, según cita el medio local Inquirer.

Valentin Rosales, who’s one of the prime suspects of the Christine Dacera Case, released the full length CCTV footage after the mainstream media only showed the screenshots of the said footage in which the suspect cries for full transparency. pic.twitter.com/eUrjW3tlcU

— Philippine Insider (@Phil_Insider) January 6, 2021