El accidente ocurrió la tarde de este lunes en el área de Southwest 72nd Avenue y Southwest 13th Street.

Una cámara de vigilancia captó el momento de la tragedia. En el video que comenzó a circular en redes sociales se ve el momento en el que la avioneta cae y alcanza a impactar a un automóvil.

At least two people are dead after a small plane crashes in a Florida neighborhood. Ring video shows the crash…@NewsNOWFOX

COURTESY: RICARDO MONTALVAN pic.twitter.com/fX0gd8MI6K

— Daytona Everett (@DaytonaNewsNOW) March 15, 2021