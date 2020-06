Calderon Berti: Pdvsa la podrá recuperar el sector privado

El experto petrolero venezolano, Humberto Calderón Berti, lamentó la crisis por la que atraviesa Pdvsa y el país en esta materia que ha derivado en la importación de diversos rubros.

En una entrevista para La Gran Aldea, Calderón Berti responsabilizó al chavismo de destruir el aparato productivo del país, mismo que según prevé, solo puede pasar por una recuperación inmediata si cae en manos del sector privado.

“La recuperación de la industria petrolera venezolana no pasa por PDVSA. Ella tendrá que ser hecha por el sector privado”, dijo.

Berti detalló la poca eficiencia de este sector político, quienes para él no han sabido gobernar a una de las naciones más enriquecidas del mundo.

“Tienen 20 años manejando el país, no puede ser que no hayan aprendido a manejar la cuestión pública. No saben o no quieren hacerlo”, añadió.

Por último, señaló que para reparar las refinerías venezolanas pasará por lo menos un año. “El estado de las refinerías es tan malo, que será prácticamente imposible ponerlas en funcionamiento a corto plazo. Tardaría al menos un año”, concluyó.

Cactus24/03-06-2020