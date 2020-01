En una nueva entrevista, Caitlyn Jenner insistió en que su transición de género no tuvo nada que ver con su separación de Kris Jenner.

Caitlyn estuvo casada con Kris de 1991 a 2015, y la pareja comparte dos hijas, Kendall y Kylie Jenner.

En declaraciones al periódico inglés Daily Mail, la medallista olímpica aseguró que la razón de su divorcio de la matriarca de la familia Kardashian no estaba relacionado con sus ‘problemas trans’, y dijo que el motivo por trás de su decisión de separarse provino de ‘un millón de otras razones’.

Ella explicó: “Kris y yo tuvimos una gran relación durante mucho tiempo. Construimos una familia increíble, pero las circunstancias y la gente cambian. Y creo que lo más difícil es poder hacer esos cambios juntos y seguir siendo tan fuertes”, dijo.

“Nuestra relación ya no funcionó y mutuamente decidimos que era hora de separarnos. No hubo animosidad”, dijo Caitlyn.

Caitlyn Jenner todavía hace apariciones ocasionales en el reality show de la familia, Keeping Up with the Kardashians, aunque recientemente reveló que ella y Khloe Kardashian no han hablado durante más de cinco años, cuando comenzó su proceso de transición de género.//Con información de la Botana.

Cactus24 (04-01-2020)