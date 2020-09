Cabello se solidariza con Maduro, Padrino y Reverol sobre informe de la ONU

Diosdado Cabello, se solidarizó con Nicolás Maduro, Padrino López y Nestor Reverol sobre las acusaciones de crímenes de lesa humanidad que hace la misión internacional de la ONU, en un informe que el dirigente chavista considera «plagado de falsedades y sin rigor metodológico» sobre la supuestas violaciones a los Derechos Humanos en el país.

«Por qué no me incluyeron, a mi no me pelan en estos informes, me siento excluido mi solidaridad a Padrino, a Reverol y al presidente Maduro y adelante no caigamos en ese chantaje», dijo.

Cactus24/17-09-2020