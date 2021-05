Diosdado Cabello, primer vicepresidente de Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), durante su programa de televisión El Mazo Dando de este miércoles 19 de mayo, señaló que procederá contra otras propiedades del dueño del El Nacional, Miguel Enrique Otero, debido a que en las instalaciones del periódico en Los Cortijos, Caracas, no cumplieron con el monto que estipuló el tribunal, “porque solo es un caparazón vacío”.

Por tal razón, el segundo del oficialismo pidió a la justicia evaluar otras propiedades de los dueños del diario para cumplir el pago de su indemnización.

“Ejercí mi derecho y pedí a los jueces que fuera dos veces, ¿por qué?, porque ellos tasaron un valor inicial del total de la indemnización pensando que ahí adentro había algo que valiera la pena, lo que hay es cuatro paredes (refiriéndose al sede de El Nacional), no hay nada, hasta los botones del tablero del ascensor se lo llevaron (…), la imprenta la desmantelaron (…), lo que creían que era El Nacional, eso es un caparazón”, refirió durante su programa con El Mazo Dando, según reseña 800 Noticias.

A su juicio: “Ellos (jueces) lo tasaron y yo he pedido que se reconsidere eso, porque no es valor de lo que está ahí, por qué hay otros sitios, una casa por aquí otra propiedad por allá y nosotros vamos actuar, porque eso no es plata para mí, yo no quiero plata para mí, será para comprar vacunas”, dijo.

Cabello, también calificó de “vergüenza” que haya militares corruptos, esto debido a la detención del Coronel que fungía como presidente de Lácteos Los Ándes, agregó que “por uno no hay que señalar a los soldados de la patria”.

Dice que “a veces no se detecta a tiempo, hay que corregir y castigar a los corruptos…”, dijo. /VF.

Cactus24 (20-05-2021)