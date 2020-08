Diosdado Cabello llamó al pueblo a no exponerse y a seguir acatando las medidas de prevención contra el contagio del Covid-19, al tiempo aseguró que su proceso de recuperación sigue avanzando con total satisfacción.

«Buenos días queridos y queridas hermanas, un abrazo grande, deseando para ustedes lo mejor, por aquí seguimos avanzando en nombre de Dios,. Pido por favor no descuidarse para nada, extremar las medidas de prevención, si no hay necesidad no te expongas. ¡Nosotros Venceremos!», expresó Cabello a través de su cuenta en la red social Twitter e Instagram.

Blom

El vicepresidente del Psuv envió el mensaje a los venezolanos luego de anunciar en días pasados su recuperación de la Covid-19.